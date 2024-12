Moraes determina liberdade condicional a Daniel Silveira, que usará tornozeleira eletrônica

A Procuradoria-Geral da República foi favorável à soltura de Daniel Silveira, tendo emitido na última quinta-feira, 19, um parecer favorável para a liberdade condicional do ex-deputado. Segundo o parecer, o ex-parlamentar já cumpriu mais de um terço da pena que foi imposta pelo STF, que o condenou a 8 anos e 9 meses de prisão, em 2022, por ameaçar o Estado Democrático de Direito e coagir o andamento do processo investigatório.

As condições

Moraes determinou uma série de condições para a execução da liberdade condicional de Silveira, dentre elas o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de se ausentar da comarca e obrigação de estar em casa das 22h às 6h, e aos sábados, domingos e feriados.

Além disso, o ex-deputado terá de comprovar ocupação lícita no prazo de 15 dias a contar da concessão do benefício e comparecer semanalmente à Justiça. Ele está proibido de manter contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nem com indiciados no inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado, inclusive por intermédio de terceiros.

Sem redes sociais

No documento, Moraes determina a proibição do uso de redes sociais, inclusive estando vedada a participação em grupos de aplicativos de mensagens (Facebook, Youtube, Instagram, LinkedIn, X, TikTok, WhatsApp, Telegram, Discord, entre outras).