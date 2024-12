Fuad Noman volta a ser internado em Belo Horizonte, após receber alta

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), voltou a ser hospitalizado na noite desta quinta-feira, 19, no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, devido a um quadro de diarreia e desidratação. É terceira vez em menos de um mês que o chefe do Executivo da capital mineira precisa de cuidados médicos.

Fuad foi internado, pela primeira vez, no fim de novembro, no dia 23 de novembro, após sentir dores nas pernas. Em julho, o prefeito de Belo Horizonte revelou que foi diagnosticado com um linfoma não Hodgkin (LNH), um câncer que se origina nas células do sistema linfático, que é parte do sistema imunológico. As dores nas pernas foram provocados, segundo boletim médico, pelo tratamento do câncer.