Vereador eleito de Blumenau manda irmão gêmeo para diplomação em SC

Júlio Volpato (à esquerda) e o irmão, o vereador eleito de Blumenau, Jean Volpato (à direita). / Crédito: Reprodução

O vereador eleito Jean Volpato (PT) enviou seu irmão para representá-lo na cerimônia de diplomação nesta quarta-feira, 18, em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. A atitude repercutiu nas redes sociais por meio de uma foto em que aparece o irmão do vereador segurando o diploma. A semelhança chamou a atenção dos internautas e foi destacada nos comentários da publicação. “Idêntico”, comentou uma internauta. "Acredito que ninguém notou a substituição", ironizou outro. Jean Volpato informou em sua rede social que testou positivo para covid-19 e, por “respeito às medidas sanitárias", permaneceria em casa até recuperação plena. Na publicação, ele também explicou que devido à ausência, o irmão dele iria representá-lo na solenidade.

O irmão gêmeo de Jean, Júlio Volpato, explicou nas redes sociais que não foi diplomado no lugar do vereador eleito, apenas buscou o diploma que estava em nome de Jean Volpato. Ele comunicou que sua representação na diplomação de Jean foi validada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina.

“Não fui diplomado, apenas busquei o diploma, que está em seu nome. Jean não compareceu à cerimônia para respeitar as recomendações sanitárias de isolamento por cinco dias e me pediu para representá-lo, pois temos um vínculo profundo nas lutas e uma confiança mútua que cultivamos, especialmente em pautas como a defesa da população LGBTI+”, disse o irmão do vereador eleito, Júlio Volpato, em sua rede social. A entrega do diploma representa o ato em que a Justiça Eleitoral atesta que os candidatos eleitos estão aptos para tomar posse, no próximo ano, nos seus respectivos cargos. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), essa solenidade certifica a legitimidade de candidatas e de candidatos aos cargos de prefeito, de vice-prefeito e de vereador e os habilita ao exercício do mandato para o qual cada um foi eleito.