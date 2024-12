Tamboril: MP cobra R$ 1,3 milhão em ressarcimento por irregularidades durante a pandemia

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) pediu à Justiça a reparação de recursos públicos que teriam sido desviados no município de Tamboril durante o período da pandemia de covid-19. O MP pede o ressarcimento no valor de R$ 1.324.263,47 aos cofres do município e o pagamento de multas e danos morais coletivos por parte do atual vice-prefeito de Tamboril, da atual secretária de Saúde do município e do diretor clínico do Hospital Municipal de Tamboril.



Apuração do caso



A promotoria de Justiça do município de Tamboril apurou os desvios alegados entre janeiro de 2021 e abril de 2023. De acordo com as informações repassadas, o diretor do Hospital Municipal recebia mais R$ 54 mil de salário, após uma negociação de gratificações e “sem qualquer respaldo em lei ou procedimento administrativo”, afirmou o MP. As despesas eram ordenadas e paga pelo então secretário de saúde e atual vice-prefeito da cidade que é sobrinho do médico diretor da unidade de saúde.