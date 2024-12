Oposição pede impeachment de Lula após dólar bater novo recorde; veja reações

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante entrevista coletiva ao receber alta após cirurgia no Hospital Sírio-Libanês / Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Políticos opositores ao atual governo criticaram a alta histórica do dólar americano (R$ 6,26) em suas redes sociais com o pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os deputados federais da direita, como Nikolas Ferreira (PL), Kim Kataguiri (MBL), Bia Kicis (PL), Carla Zambelli (PL) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), pediram o impeachment por suposta irresponsabilidade fiscal que teria provocado a alta do dólar.

Nikolas Ferreira (PL) escreveu no X (antigo Twitter): "Impeachment. Chega". Na mesma rede social, a deputada federal Bia Kicis (PL) disse que era preciso "falar do Impeachment do Lula". "Se depender do partido das trevas, o Brasil vai sangrar até minguar", completou a deputada.

Já o deputado federal Kim Kataguiri descreveu três supostas razões para impedir a continuação do mandato do presidente Lula: “Crime de responsabilidade e pedalada fiscal” “Desenvoltura política ruim - péssima articulação política do governo e insatisfação do Congresso Nacional” "Crise econômica profunda e generalizada" A deputada federal Carla Zambelli (PL) questionou de modo irônico no X (antigo Twitter) a queda da porcentagem de avaliação positiva da gestão do presidente Lula, divulgada pelo portal Poder 360, que informava: “a avaliação positiva do trabalho de Lula despenca de 43% para 27% em 2 anos”. “Ainda tem 27%??? Deve ser a casta do funcionalismo público beneficiada diretamente pela irresponsabilidade fiscal de Lula. Precisamos colocar em andamento o impeachment de Lula, antes que entremos em uma espiral de não retorno. Se é que já não entramos”, comentou Carla Zambelli.

Ainda tem 27%??? Deve ser a casta do funcionalismo público beneficiada diretamente pela irresponsabilidade fiscal de lula. Precisamos colocar em andamento o impeachment de lula, antes que entremos em uma espiral de não retorno. Se é que já não entramos. #foralula #impeachmetJÁ pic.twitter.com/hRjrxCzEkX — Carla Zambelli (@Zambelli2210) December 18, 2024 O senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), fez críticas ao governo Lula em uma publicação que mostrava o título de uma coluna da revista Forbes, e abaixo Flávio dizia que “até os jornais gringos entenderam o problema”. A coluna de Antonio Camarotti era intitulada: “O Brasil não aguenta mais dois anos de Lula