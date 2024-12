Nunes Marques anula condenação de Marco Feliciano por ataques a atriz trans em 2015

O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), anulou, na segunda-feira, 16, a condenação do deputado Marco Feliciano (PL-SP) por ataques dirigidos à atriz transexual Viviany Beleboni em 2015. A decisão foi tomada com base no entendimento de que as declarações do parlamentar se enquadram no direito à liberdade de expressão.

A Justiça de São Paulo havia condenado Feliciano ao pagamento de R$ 100 mil em indenização por danos morais, em ação movida pela Associação Ação Brotar pela Cidadania e Diversidade Sexual (ABCDS). O deputado foi acusado de ofensas relacionadas à performance de Beleboni na 19ª Parada do Orgulho LGBT, na qual ela se apresentou como Jesus crucificado.