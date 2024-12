O POVO News: Braga Netto tem regalias na prisão; Lula reúne ministros; EUA: drones misteriosos

Após ser preso no último sábado, 14, o general Walter Braga Netto está detido em um quarto com amário, geladeira, ar-condicionado, televisão e banheiro exclusivo. As informações são da TV Globo.

De acordo com a investigação, o plano golpista incluía a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), além do assassinato do então presidente eleito, Lula, de seu vice, Geraldo Alckmin, e do ministro do STF Alexandre de Moraes. Segundo a PF, Braga Netto não apenas tinha ciência do plano como também financiava os agentes golpistas que executariam a operação.