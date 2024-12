Justiça do Peru localiza quatro fugitivos condenados pelos atos golpistas de 8/1

A Justiça do Peru localizou quatro brasileiros que fugiram da Justiça após serem investigados e condenados pelos atos golpistas de 8 de Janeiro. A comunicação do governo peruano foi feita no último dia 5 de dezembro ao órgão internacional do Supremo Tribunal Federal (STF). As informações são do portal G1.

Os fugitivos localizados no território peruano são: Antonio Alves Pinheiro Junior, réu e morador da cidade de São Paulo; Edilaine da Silva Santos, ré e moradora de Birigui (SP); Romario Garcia Rodrigues, cearense condenado a 2 anos e 5 meses de prisão por associação armada e incitação a animosidade das Forças Armadas e Rosana Maciel Gomes, goianiense condenada a 13 anos e seis meses de prisão por golpe de Estado, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado.