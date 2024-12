Prefeito reeleito de Cabreúva, Carlos Mangini, morre aos 58 anos

O prefeito reeleito de Cabreúva (SP), Antonio Carlos Mangini (PL), faleceu neste domingo, 15, aos 58 anos, após complicações de um câncer no pâncreas. A doença foi diagnosticada em 2021, pouco tempo depois de ele assumir seu primeiro mandato à frente da prefeitura. O falecimento aconteceu 16 dias antes da posse para o novo mandato.

Com 59,66% dos votos, Mangini foi reeleito em outubro de 2024. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde enfrentava o avanço da doença. Seu corpo será velado na Arena Cabreúva e sepultado nesta segunda-feira, 16, no Cemitério Parque Memorial Japi.