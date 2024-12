O POVO News: detalhes da prisão de Braga Netto e reação de Bolsonaro; Lula se recupera

Confira os destaques da edição desta segunda-feira,16. / Crédito: O POVO

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 16. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, o programa aborda o detalhamento da operação Contragolpe, da Polícia Federal, que prendeu o ex-ministro do governo Bolsonaro, general Braga Netto. Além disso, as atualizações do quadro de saúde do presidente Lula após procedimentos cirúrgicos na última semana. Assista ao vivo:

General Braga Netto, ex-ministro da defesa e também ex-candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro, em 2022, foi preso no último sábado, 14, pela Polícia Federal, investigado de participação na articulação golpista de 8 de janeiro.