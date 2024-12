Justiça mantém preso ex-governador do Tocantins suspeito de planejar fuga internacional

A audiência de custódia é um procedimento padrão. Ela serve para o juiz avaliar a legalidade do cumprimento do mandado de prisão. São analisados aspectos como o tratamento dispensado ao preso.

A Justiça do Tocantins manteve a prisão preventiva do ex-governador Mauro Carlesse (Agir), após ouvi-lo no domingo, 15, na audiência de custódia.

Mauro Carlesse foi governador do Tocantins entre 2018 e 2021, até ser afastado do cargo pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em meio a investigações da Polícia Federal por suposta propina de prestadoras do plano de saúde de servidores. Ele renunciou em março de 2022 para escapar de um processo de impeachment.

O ex-governador é alvo de diferentes investigações por suspeita de corrupção, como as operações Hygea, Éris e Timóteo 6:9. Ele foi preso porque, segundo o Ministério Público, vinha planejando uma fuga ao exterior. Ele teria conseguido emitir uma identidade uruguaia e um passaporte italiano.

A prisão aconteceu na Fazenda Joia Rara, no município de São Salvador, no sul do Tocantins, por ordem do juiz Márcio Soares da Cunha, da 3.ª Vara Criminal de Palmas.