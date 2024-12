Juiz proíbe reprodução mundial de música de Adele por denúncia de plágio no Brasil

As filiais no Brasil da Sony Music e da Universal Music podem apelar da decisão.

Contactada pela AFP, a Sony Music afirmou que "não temos nenhum comunicado" por enquanto sobre o tema. A Universal Music não respondeu de imediato.

Na denúncia de plágio apresentada em um tribunal do Rio de Janeiro, a defesa de Geraes exige, entre outras coisas, um milhão de reais por perdas e danos.

A canção "Million Years Ago" esteve no meio de outra polêmica na Turquia, quando internautas disseram ter identificado semelhanças com a melodia de "Acilara tutunmak", do cantor curdo Ahmet Kaya, falecido no ano 2000.