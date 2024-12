Filho de ex-chefe do Dops que prendeu Lula na ditadura fez parte da equipe médica do presidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu alta hospitalar neste domingo, 15, após passar seis dias internado no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Lula foi internado às pressas na noite de segunda-feira, 9, e passou por duas intervenções cirúrgicas ao longo da semana para o tratamento de uma hemorragia intracraniana.

Um dos médicos da equipe que cuidou do presidente foi Rogério Tuma, filho do ex-senador Romeu Tuma. Entre 1977 e 1982, Romeu Tuma foi chefe do Departamento de Ordem Política e Social (Dops) de São Paulo.