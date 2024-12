Lula garante estar inteiro e tem reunião ministerial para fazer até o fim do ano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que precisará ficar "mais ou menos tranquilo" pelos próximos 60 dias por causa dos procedimentos cirúrgicos que fez na cabeça na última semana, mas que tem uma reunião ministerial para fazer até o fim do ano. Ele deu as declarações neste domingo no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, de onde acaba de ter alta.

Havia expectativa de uma reunião ministerial na próxima quinta-feira, 19. Esse calendário era anterior à hospitalização do presidente. Agora, não há certeza da data. Na quinta o petista ainda deverá estar em São Paulo.