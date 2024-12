Mulher de Camilo Santana ganha vaga no TCE

Onélia Santana, mulher do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), teve seu nome aprovado para uma vaga no Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE). Após ser sabatinada anteontem pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Onélia recebeu parecer favorável no colegiado e seu nome seguiu nesta sexta, 13, para apreciação final do plenário da Casa em sessão especial.

Com votação secreta e 41 parlamentares presentes, o placar ficou em 36 votos a 5 para que a psicopedagoga, doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC, ficasse com o cargo.