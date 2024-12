Imprensa internacional destaca que preso em investigação de golpe era do governo Bolsonaro

A imprensa internacional reportou a prisão do general da reserva Walter Souza Braga Netto em investigação por suposta tentativa de golpe de Estado no Brasil, destacando que o ex-ministro da Defesa foi membro do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Braga Netto é descrito pelo jornal britânico The Guardian como "um dos aliados mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro". Na mesma linha, a agência de notícias Bloomberg menciona que a prisão foi de um "aliado próximo" de Bolsonaro e por conta de "seu papel em uma suposta conspiração para anular a eleição de 2022".