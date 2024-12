O POVO News:Primeiras imagens de Lula após cirurgia; mercado reage a saúde do presidente

A edição traz atualizações do estado de saúde do presidente Lula e mais

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 13. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, o programa aborda as atualizações do quadro de saúde do presidente Lula após uma cirurgia de emergência.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apareceu em vídeo nesta sexta-feira, 13, andando pelos corredores do hospital onde foi submetido a dois procedimentos para drenar um hematoma na cabeça, decorrente da queda que sofreu em outubro. O chefe do Executivo, conforme o vídeo, está lúcido e se já se comunica normalmente, como já apontava último boletim médico.

Lula precisou ser submetido a uma cirurgia que durou cerca de duas horas na madrugada desta terça-feira, 10, por causa de uma hemorragia intracraniana decorrente do acidente domiciliar sofrido em 19 de outubro deste ano.

Confira também a reação do mercado financeiro após atualizações no quadro de saúde do presidente.

A edição contará com entrevistas de especialistas e terá a participação do editor do O POVO Plínio Bortolotti.