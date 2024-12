O POVO News: Lula retira dreno da cabeça e continua na UTI; Israel x Síria + últimas notícias

A edição aborda o estado de saúde do presidente Lula e as principais notícias desta sexta-feira, 13

Lula passou por uma cirurgia de emergência na terça, 10, para drenar o hematoma no crânio, e nessa quinta, 12, ele faz uma embolização (procedimento cirúrgico) da artéria meníngea média. Segundo a equipe médica que acompanha o petista, ele não ficará com nenhuma sequela.

Com apresentação do jornalista Italo Coriolano, a edição aborda o estado de saúde do presidente Lula e as principais notícias do dia.

Acompanhe as notícias que são destaque do dia no O POVO News, no Youtube do O POVO: