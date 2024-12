Castração química para pedófilos: saiba como votaram os deputados cearenses

Entre os 14 deputados cearenses presentes, oito foram favoráveis, cinco foram contrários e um se absteve. Emenda foi incluída no PL que cria um cadastro público com dados de condenados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes

A Câmara dos Deputados aprovou, na última quinta-feira, 12, a castração química de condenados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes. A emenda foi incluída do projeto de lei (PL) 3976/20, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para estabelecer o cadastro nacional de pedófilos. O projeto segue para o Senado.

AJ Albuquerque (PP)

Célio Studart (PSD)

Domingos Neto (PSD)

Dr. Jaziel (PL)

Eduardo Bismarck (PDT)



Idilvan Alencar (PDT)

Luiz Gastão (PSD)

Rogério Monteiro (PDT)

Sobre o projeto de lei (PL) 3976/20

O projeto cria cadastro nacional que disponibiliza dados dos condenados com trânsito em julgado por crimes relacionados a abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Caberá ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a centralização das informações em uma plataforma com os dados de qualificação do condenado, inclusive fotografia.



O procedimento de castração será realizado com medicamentos inibidores de libido a fim de privar o paciente de impulsos sexuais. Conforme o texto, a castração química aplicada aos condenados definitivos será realizada por meio de medicamentos, seguindo um futuro regramento editado pelo Ministério da Saúde.