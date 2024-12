Proibição dos celulares nas escolas: veja como votaram os deputados cearenses da CCJ

Dos seis parlamentares do Ceará - presentes na votação da proposta que proíbe os celulares nos ambientes de ensino básico - apenas o deputado do partido PL votou contra

Os deputados da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara aprovaram nesta quarta-feira, 11, o Projeto de Lei (PL) 104/15, que proíbe o uso de celulares e tablets em escolas públicas e privadas de todo o País. Dentre os seis deputados cearenses presentes à votação, apenas o Dr. Jaziel (PL) votou contra o projeto.

De autoria do deputado Alceu Moreira (MDB), o texto sob relatoria do deputado Renan Ferreirinha (PSD), seguirá para o Senado, a menos que haja recurso para votação no Plenário.