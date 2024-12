O POVO News: Estado de saúde de Lula; Caiado inelegível; avaliação do governo Lula

A edição traz atualizações do estado de saúde do presidente Lula e inelegibilidade do governador de Goiás, Ronaldo Caiado

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 11. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, o programa aborda as atualizações do quadro de saúde do presidente Lula após uma cirurgia de emergência e a decisão da Justiça Eleitoral pela inelegibilidade de Ronaldo Caiado.

Assista ao vivo: