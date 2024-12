O POVO News: Cirurgia de Lula acende alerta no PT sobre 2026; Israel faz mega-ataque na Síria

A edição aborda o quadro de saúde de Lula as principais notícias do desta quarta-feira, 11

Se a recuperação ocorrer dentro do esperado, o presidente deve estar de volta a Brasília no início da próxima semana.

Após ser submetido a uma cirurgia de emergência na madrugada desta terça-feira, 10, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai passar pelo menos as próximas 72 horas em observação no Hospital Sírio-Líbanês, em São Paulo.

Com apresentação do jornalista Italo Coriolano, a edição aborda o quadro de saúde de Lula as principais notícias do desta quarta-feira, 11.

