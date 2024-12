Janja: Lula teve mais um dia tranquilo de recuperação

"Ele está se alimentando bem e recebeu a visita de familiares", escreveu Janja em uma rede social. "Sempre cercado de cuidado, afeto e sorrisos! Ah, ficou triste com a derrota do Botafogo. Como todos os brasileiros, estávamos torcendo pelo nosso representante na Copa Intercontinental", acrescentou.

A primeira-dama Janja da Silva afirmou há pouco em suas redes sociais que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve um "mais um dia tranquilo de recuperação". Segundo ela, em breve Lula voltará "renovado para seguir trabalhando com o Brasil".

Ao fim da publicação, ela mandou "boas energias" e "orações" ao presidente.

Lula está internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo desde a madrugada de terça-feira, 10. De acordo com um novo boletim médico divulgado às 16h30 desta quarta-feira, ele fará uma complementação de cirurgia com procedimento endovascular.