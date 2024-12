Inelegibilidade de Caiado Pode não se sustentar em instâncias superiores, diz analista político

A decisão em primeira instância da Justiça Eleitoral de Goiás que determinou a inelegibilidade do governador Ronaldo Caiado (União Brasil) por oito anos pode não se sustentar em instâncias superiores, afirmou o analista político Ricardo Ribeiro, da LCA e MCM Consultores, ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Caiado é um dos nomes cotados do campo da direita para disputar a sucessão presidencial de 2026, inclusive ele próprio já se colocou como pré-candidato.

"É uma decisão de primeira instância. Ainda cabe recurso ao TRE de Goiás e depois ao TSE. Pelo visto a acusação é de uso do palácio do governo para eventos da campanha do Sandro Mabel. Se for só isso, acho improvável que a inelegibilidade seja sustentada nas instâncias superiores. Pode levar uma multa, mas ficar inelegível acho difícil", afirmou Ribeiro.