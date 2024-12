Genial/Quaest: 33% avaliam governo Lula como positivo e 31%, como negativo

A avaliação positiva geral do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou de 32% para 33%, enquanto a negativa se manteve em 31% e a regular oscilou 1 ponto para cima, de 33% para 34%, de acordo com pesquisa Genial Quaest divulgada nesta quarta-feira, 11. Não sabem ou não responderam 2%, ante 4% da sondagem de outubro. O Nordeste continua com a maior avaliação positiva geral do governo - subiu de 45% para 48%, enquanto a negativa foi de 20% para 22% e a regular, de 29% para 28%.

A porcentagem dos entrevistados que consideram o atual governo melhor que os dois primeiros mandatos de Lula caiu de 40% para 35%, enquanto a dos que acham que está pior subiu de 39% para 41%. Os que consideram a administração atual de Lula igual às anteriores subiram de 16% para 19%. Não saem ou não responderam se mantiveram em 5%. Para 42%, o governo Lula está melhor do que o do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na pesquisa anterior, eram 38%. Os que consideram a gestão Lula pior do que a de Bolsonaro subiram de 33% para 37%, e os que acham igual, foram de 22% para 20%. Não sabem ou não responderam caíram de 4% para 3%. Relação com Congresso

Para 47% Lula tem tido mais facilidade na relação com o Congresso, comparado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto 39% dizem que tem mais dificuldade. Acertos e erros do governo A Genial/Quaest também mediu a percepção dos entrevistados acerca dos dois maiores acertos do governo. Neste quesito, 69% não souberam ou não responderam. O Bolsa Família é considerado entre os dois maiores acertos por 5%. Já o tópico "melhora na economia, queda de preços e baixa inflação são apontados" é citado por 3% como entre os maiores acertos do governo, seguido por "políticas de educação", "Minha Casa, Minha Vida e moradia", "aumento do salário mínimo" e "projetos sociais", com 2% cada.

Sobre os dois maiores erros do governo, 69% também não responderam ou não souberam responder. Para 5%, "piora na economia, aumento dos preços, mais pobreza e desemprego" estão entre os maiores erros do governo. Já "reforma tributária/aumento dos impostos", "posicionamentos do governo/falas/relação com o Congresso", "aumento dos gastos/má administração/educação/dívida pública" e "não cumpriu as promessas de campanha" são tópicos apontados por 3% cada como os maiores erros do governo. Principal problema (agregado) Na pesquisa agregada sobre o principal problema do Brasil hoje, 21% dizem que é a economia, ante 24% na anterior. Para 20%, é a violência, ante 17%. Já 18% dizem que são as questões sociais, ante 16%. A saúde é vista como principal problema para 15%, ante 12%, a corrupção, por 9%, ante 13%, e a educação, por 8%, ante 7%.

Arrependimento de voto De acordo com a Genial/Quaest, 84% dos entrevistados dizem que não se arrependeram de ter votado em Lula, ante 88% do levantamento anterior. Os que se arrependeram são 10%, ante 6%. Ficha técnica