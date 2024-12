Pacheco diz que Lula estava abatido em reunião às 17h da 2ª-feira no Palácio do Planalto

As declarações ocorreram nesta terça-feira, 9, por ocasião da internação de Lula após uma hemorragia intracraniana. Pacheco iniciou a sessão no plenário com uma manifestação de solidariedade a Lula.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava "abatido" durante a reunião que ocorreu no Palácio do Planalto na segunda-feira, 9, às 17h.

"Eu gostaria de fazer um registro em nome da presidência do Senado Federal de solidariedade e votos de plena recuperação ao senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que se submeteu a uma cirurgia na data de ontem e se encontra internado no hospital Sírio Libanês em São Paulo", disse Pacheco.

O senador prosseguiu: "Em nome do Parlamento brasileiro, em especial do Senado Federal, desejo melhoras à sua excelência do presidente Lula, com quem estive na data de ontem".

Na sequência, Pacheco comentou sobre a reunião no Planalto. "Muitas pessoas me perguntaram sobre como estava o presidente na nossa reunião de ontem, às 17 horas, no Palácio do Planalto", disse.

Pacheco continuou: "E eu devo dizer que, naturalmente, abatido, em função do estado de saúde, mas me recebeu no seu gabinete e se despediu de mim no seu gabinete com um sorriso no rosto, o que é um indicativo de que, certamente, o presidente Lula, em breve, estará retomando as suas atividades, para bem do Brasil, para bem dos brasileiros".