Ministros se pronunciam via X, antigo Twitter, sobre a internação de Lula

Após a cirurgia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para drenar um hematoma no crânio, ministros do governo utilizaram o X (antigo Twitter) para expressar solidariedade e desejar rápida recuperação ao mandatário.

O ministro da integração e do desenvolvimento regional, Waldez Góes, declarou: "Desejamos uma pronta recuperação ao presidente @LulaOficial. Que esteja sob os cuidados de Deus neste momento pós-cirúrgico e tenha um excelente restabelecimento, para continuar sua missão de reconstruir o Brasil e cuidar do nosso povo".