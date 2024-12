Estando bem de saúde, acho que Lula aceitará ser candidato à reeleição, diz Suplicy

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ele pediu ao hospital para falar com o cardiologista de Lula, Roberto Kalil, na intenção de deixar uma carta sobre renda básica para o presidente. O político irá viajar a Brasília para uma reunião do Conselhão na próxima quinta-feira, 12, na qual um grupo de trabalho (GT) apresentará seus estudos sobre renda básica universal, endossada por Suplicy. "Como Lula está internado, a apresentação do trabalho em Brasília contará com o vice-presidente Geraldo Alckmin", disse Suplicy.