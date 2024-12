Barroso: 'inquérito das fake news é atípico e demorado, mas decisivo para salvar democracia'

"O inquérito, com todas as singularidades que, reconheço, ocorreram, foi decisivo para salvar a democracia no Brasil. Nós estávamos indo para um abismo", afirmou na noite desta segunda-feira, 9, em conversa com jornalistas. "Foi atípico, mas olhando em perspectiva, foi necessário e acho que foi indispensável para nós enfrentarmos o extremismo no Brasil. O inquérito está demorando porque os fatos se multiplicaram no decorrer do tempo", completou.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, reconheceu que o inquérito das fake news, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, "está demorando" para ser concluído, mas ponderou que os fatos que justificam a investigação "têm se multiplicado".

O magistrado fez menção às invasões golpistas de 8 de janeiro e ao inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado do País como alguns dos fatores que justificaram a manutenção do processo. "É fato que o inquérito está demorando, mas os fatos têm se multiplicado", justificou.

O inquérito das fake news ultrapassou a marca de cinco anos de duração, sob sigilo, e ainda não há previsão de conclusão. Barroso disse ter conversado com Moraes no mês passado sobre o encerramento definitivo do caso. Segundo o presidente do STF, a expectativa naquele momento era de que todo material fosse enviado ao procurador-geral da República, Paulo Gonet Branco, neste ano "com a perspectiva de no início do ano isso chegar ao fim".

Barroso, porém, não confirmou se o relator do caso garantiu o encerramento das investigações nos próximos meses. "Ainda vamos ter um ano lidando, talvez não mais com o inquérito, mas com as ações penais decorrentes desses inquéritos", afirmou.

Ao defender o inquérito, o presidente disse que esse instrumento evitou que o País vivesse o padrão de sociedade do "parlamentar que xingou ministros e incitou invadir o Supremo" ou do "blogueiro que está fugido nos Estados Unidos", em alusão a Daniel Silveira e Alan dos Santos".