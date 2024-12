O POVO News: Guerra na Síria: rebeldes derrubam Assad, que ganha asilo de Putin; chuvas em SC

A edição aborda a tomada de poder da Síria e as principais notícias do desta segunda-feira, 9

Após 25 anos, a Síria tem um novo governo tomado força. Rebeldes sírios tomaram o poder do, agora, ex-presidente Bashar al-Assad, no último domingo. Assad fugiu para a Rússia e encerrou décadas de comando de sua família na Síria (desde 1971).

Com apresentação do jornalista Italo Coriolano, a edição aborda a tomada de poder da Síria e as principais notícias do dia.

