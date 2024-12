O POVO News: Dino nega pedido do governo sobre emendas; Crise na Síria

Confira os destaques da edição desta segunda-feira,9. / Crédito: O POVO

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 9. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, o programa aborda as informações do Supremo Tribunal Federal após o ministro Flávio Dino negar pedido do Governo sobre emendas parlamentares. Além disso, informações sobre a crise na Síria. Assista ao vivo:

Após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, decidir que as emendas parlamentares estariam novamente liberadas para pagamentos, a Advocacia-Geral da União (AGU) entrou com um recurso para reconsiderar parcialmente a decisão que liberou o pagamento.

O recurso foi negado pelo ministro nesta segunda-feira,9. Ele justificou que “não há o que reconsiderar”. "E todo esse processo legislativo é transparente e rastreável, em face dos excelentes sites mantidos pelas casas parlamentares. Por que, no caso da Lei Orçamentária, seria diferente? Não há base constitucional, legal ou lógica para que, exatamente em se tratando da aplicação do dinheiro público, haja um inusitado procedimento de ocultação", justificou Dino.

O embaixador brasileiro na Síria, André Luiz Azevedo dos Santos, e um grupo de funcionários evacuaram o Líbano nesta segunda-feira,9, após aumento de tensão com a derrubada do presidente Bashar al Assad.