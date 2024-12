Deputados, a maioria homens, votam contra ter absorventes nos presídios femininos

Comissão da Câmara rejeitou PL que pretendia combater a pobreza menstrual. Pesquisa indica que os gastos com itens de higiene seriam ínfimos para as despesas públicas

Na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, apenas a deputada Duda Salabert (PDT-MG) votou a favor do Projeto de Lei (PL) 59/2023 que pretende disponibilizar itens de higiene nas penitenciárias femininas a mulheres presas. Os outros 36 deputados presentes, a maioria homens, votaram contra a medida. A votação ocorreu no dia 5 de novembro deste ano.

O estudo da organização da sociedade civil Justa indica que os gastos com esses produtos seriam ínfimos para as despesas públicas. De acordo com a Justa, se os estados brasileiros investissem na compra regular de absorventes para as pessoas presas que menstruam, eles usariam, em média, 0,01% do orçamento previsto para os presídios.

No ano passado, as Defensorias Públicas estaduais de São Paulo e Minas Gerais e entidades, como a Pastoral Carcerária Nacional, enviaram à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) um apelo urgente em que solicitava providências para garantir o acesso à dignidade menstrual nos presídios brasileiros.

"No Maranhão, a Pastoral Carcerária constatou que as mulheres encarceradas recebem apenas um pacote de absorventes por mês. A quantidade é insuficiente, fazendo com que elas usem outros materiais para conter o fluxo", cita o apelo enviado à CIDH.

Segundo os signatários, as violações a esse direito ocorrem “sistematicamente” em todo o País. O apelo aponta as más condições às quais as pessoas que menstruam estão sujeitas. As Defensorias e entidades coletaram relatos de pessoas presas que precisaram usar pedaços de toalhas, lençóis, colchão e até miolo de pão para conter a menstruação.