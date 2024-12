Flordelis perde benefícios na prisão após celular ser encontrado na cela

Após interrogatórios, outra detenta se declarou dona do aparelho

A ex-deputada e ex-cantora gospel Flordelis teve benefícios suspensos na prisão após um aparelho celular ser encontrado na sua cela na noite da última quarta-feira, 4, onde está presa na Penitenciária Talavera Bruce, em Bangu, Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro.

LEIA TAMBÉM | Flordelis é condenada a 50 anos de prisão por assassinato do marido

Segundo informações do jornal O Globo, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (Seap) abriu investigação para apurar de que forma o eletrônico entrou na unidade e quem o utilizava.



A posse de aparelho celular e outras infrações proibidas no sistema prisional podem impactar negativamente na redução das penas dos detentos.



Apesar de ser penalizada pela infração, Flordelis não era a proprietária do aparelho, que estava sobre a cama de Alessandra Belmonte Sá, outra detenta na cela. Após a interrogação das detentas, Ana Carolina Fonseca Tavares, assumiu ser a dona do aparelho.