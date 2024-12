Entenda o pacote de corte de gastos proposto pelo governo

Após semanas de expectativa sobre o anúncio, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acompanhado de outros membros da equipe econômica e da ala política, detalhou onde espera enxugar as contas. A proposta lista várias medidas, entre elas a redução do abono salarial e um teto no reajuste do salário mínimo, o que tem efeito cascata em vários outros benefícios e reajustes.

O pacote também determina um limite na concessão de benefícios fiscais enquanto as contas do governo estiverem no vermelho, acabar com brechas que burlam o teto dos supersalários no serviço público e mudar algumas regras da previdência dos militares.

Diante da resistência no Congresso em aprovar o pacote, devido a recentes decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) que travaram o pagamento de emendas parlamentares, o ministro do STF Flávio Dino decidiu liberar esses recursos, mas com algumas ressalvas, como regras mais claras de transparência sobre a destinação do dinheiro.

O governo espera que o Congresso aprove ainda neste ano o pacote fiscal, que prevê inclusive um teto no crescimento das emendas parlamentares — verba do Orçamento federal à disposição de deputados e senadores.

Desde 2023, o salário mínimo é corrigido pela inflação do ano anterior, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), mais o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas produzidas no país) de dois anos anteriores. O governo anunciou que o salário mínimo vai continuar tendo ganho acima da inflação, mas o crescimento real será limitado a 2,5% por ano.

Diante do ceticismo de alguns analistas de mercado sobre a capacidade do plano de equilibrar as contas públicas, o dólar teve uma alta significativa em relação ao real e atingiu pela primeira vez a marca dos R$ 6, após o anúncio. Entenda a seguir o que está previsto no pacote fiscal do governo.

O projeto espera ainda impor um controle maior dos chamados "supersalários" — pagamentos que ultrapassam o teto constitucional do funcionalismo público, hoje de R$ 44 mil mensais, equivalente à remuneração de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O objetivo é diminuir a lista de exceções ao teto. Medida deve valer para todos os poderes e todas as esferas: federal, estadual e municipal.

O pacote prevê uma revisão das regras para aposentadoria dos militares com potencial de economizar R$ 2 bilhões. Entre elas, estão a extinção de alguns benefícios, como o da morte ficta, quando a família de um militar expulso das Forças Armadas recebe pensão como se ele tivesse morrido. A proposta fixa em 3,5% da remuneração a contribuição do militar para o Fundo de Saúde até janeiro de 2026. Atualmente, os militares da Aeronáutica e da Marinha pagam menos. O texto estabelece ainda, progressivamente, uma idade mínima para reserva remunerada, até chegar a 55 anos.

Benefício que equivale a um 14º salário para quem ganha até dois salários mínimos (atualmente em R$ 2.824) com carteira assinada, o abono salarial terá novas regras, se o pacote for aprovado. A proposta é reduzir a porta de entrada do benefício ao definir que o critério para receber o abono é ganhar até R$ 2.640. A medida instituiu ainda uma cláusula para que o valor seja corrigido anualmente apenas pela inflação, em vez de seguir a política de valorização do salário mínimo. Com o abono salarial subindo menos que o salário mínimo, o governo prevê que o benefício equivalerá a um salário e meio a partir de 2035.

A proposta prevê um novo pente-fino no Bolsa Família e no Benefício de Prestação Continuada (BPC), salário mínimo pago a pessoas com deficiência e idosos de baixa renda. A medida também prevê endurecimento para acesso aos benefícios. BPC Uma das medidas previstas é o endurecimento das regras para as pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada. A ideia é cobrar a atualização de cadastros que estejam desatualizados há mais de 24 meses e para benefícios concedidos administrativamente, sem Código Internacional de Doenças (CID). De acordo com Haddad, um terço das pessoas beneficiadas pelo BPC não têm suas deficiências cadastradas.

Isenções fiscais

O pacote define que se houver déficit primário (quando as receitas não são suficientes para cobrir as despesas do governo) de 2025 em diante, no ano seguinte fica vedada a criação, majoração ou prorrogação de benefícios tributários. Em 2023, incentivos fiscais somaram R$ 519 bilhões. Mecanismo de vedação havia sido sugerido pelo ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Vital do Rêgo, no relatório sobre as contas do governo em 2023.

Subsídios e subvenções

A proposta do governo autoriza ajuste orçamentário em cerca de R$ 18 bilhões em subsídios e subvenções. O governo só poderá gastar em subsídios o que estiver autorizado no orçamento.

Imposto de Renda

Junto do corte de gastos, Haddad anunciou a elevação da faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês. A medida cumpre promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. Atualmente, não paga IR quem ganha até R$ 2.259,20 mensais. Para evitar impactos brutos para quem ganha a partir de R$ 5.001 por mês, haverá uma progressão. Quem ganha até R$ 7,5 mil mensais vai ter de pagar IR, mas será beneficiado com a isenção dos R$ 5 mil iniciais. Quem recebe a partir de R$ 7,5 mil terá a isenção limitada a até dois salários mínimos, como ocorre atualmente. Essa medida tem impacto de R$ 35 bilhões por ano na arrecadação federal.

Com a tramitação da segunda fase da reforma tributária ao longo do próximo ano, a tendência é que a mudança só entre em vigor em 2026. Para financiar o aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda, o governo pretende introduzir uma alíquota efetiva mínima de 10% para quem ganha mais de R$ 50 mil por mês. A medida pretende fazer que pague mais tributos quem se aproveita da "pejotização", conversão de rendimentos de pessoas físicas em rendimentos de empresas. Nada muda para quem trabalha com carteira assinada e recebe mais de R$ 50 mil porque essas pessoas já pagam alíquota de 27,5%.

Atualmente, segundo o governo, o 1% mais rico da população paga alíquota efetiva de 4,2% de Imposto de Renda. Para o 0,01% mais rico, a alíquota efetiva é 1,75%.

Com Agência Brasil