Eduardo Suplicy quer convocar Derrite na Alesp para esclarecer violência policial

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT), da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), quer convocar o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, para esclarecer ao Legislativo paulista a escalada de episódios de violência policial no Estado. O requerimento de Suplicy é subscrito pelas deputadas Ediane Maria (PSOL) e Beth Sahão (PT).

Nas últimas semanas, episódios de violência da Polícia Militar paulista ganharam repercussão nacional. No dia 3 de novembro, um homem de 26 anos tentou furtar pacotes de sabão em um supermercado no Jardim Prudência, na zona sul de São Paulo, e escorregou no momento da fuga. Um policial de folga que estava no caixa presenciou a cena e disparou onze vezes contra o homem, que não apresentava resistência ou ameaça. As imagens do circuito interno do estabelecimento só vieram à tona na segunda-feira, dia 2 de dezembro.