STM elege sua única ministra mulher para presidir a Corte que julgará militares bolsonaristas

Pela primeira vez uma mulher foi eleita para presidir o Superior Tribunal Militar (STM) para um mandato completo, de dois anos. A ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, de 64 anos, foi escolhida nesta quinta-feira, 5, para dirigir a Corte no próximo biênio (2025-2027). A posse está prevista para março.

Durante o seu mandato, devem ser julgadas as ações que poderão levar à cassação de patentes dos oficiais envolvidos no plano de golpe para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder, inclusive generais.