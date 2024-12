Como votaram os deputados cearenses na urgência de projetos do pacote de corte de gastos

Com a aprovação da urgência, matérias podem pular etapa de análise nas comissões e vão diretamente ao Plenário

Deputados federais aprovaram, na última quarta-feira, 4, pedidos de urgência de dois projetos que compõem o pacote de cortes de gastos apresentado pelo governo federal e enviado ao Congresso. Com isso, os projetos não precisam passar por comissões temáticas, sendo analisados diretamente no Plenário.

A urgência do primeiro texto, um projeto de lei complementar (PLP 210/2024) que altera o chamado arcabouço fiscal, recebeu 260 votos "sim" e 98 votos "não", além de contar com duas abstenções. Já o segundo texto (PL 4614/2024), prevê alteração de regras para a concessão de benefícios sociais e teve a urgência aprovada com 267 votos "sim"; 156 votos "não" e 37 obstruções.