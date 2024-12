Sindicatos de servidores aprovam 1ª reivindicação salarial para a gestão Evandro

Servidores de Fortaleza aprovam campanha salarial para 2025 / Crédito: Divulgação / WhatsApp O POVO

Sindicatos de servidores e empregados públicos de Fortaleza aprovaram, na última terça-feira, 3, as pautas gerais da campanha salarial de 2025. Em assembleia geral convocada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos (Sindfort) e outras entidades, foram aprovadas reivindicações de reajustes salariais e benefícios, realização de concurso público, entre outras demandas. As pautas dos servidores recairão sobre a gestão do prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), que iniciará seu mandato em janeiro do ano que vem.

O sindicato aponta que o índice do reajuste é composto de 4,5% "para repor parte das perdas de 2021, quando os servidores não tiveram reajuste, mais 3%, para repor parte das perdas salariais oriundas da reforma previdenciária do prefeito Sarto e mais a inflação (IPCA) deste ano, que ainda precisa ser consolidada. A última previsão do boletim Focus, é de 4,71%. A se confirmar, o reajuste seria de 12,2%".