O POVO News: Coreia do Sul em crise: lei marcial, protestos e confrontos; Bolsonaro x Moraes

Coreia do Sul tem lei marcial revogada, mas instabilidade política é forte; Oposição pede destituição do presidente sul-coreano

Apresentado pelo jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 4. Na programação, a crise na Coreia do Sul, após o presidente declarar lei marcial no país, e os impasses recentes entre a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na Coreia do Sul, o presidente Yoon Suk-yeol declarou, sem aviso prévio e em TV aberta, a decisão de estabelecer a lei marcial no país, nessa terça-feira, 3, sob a justificativa de "proteger a livre República da Coreia da ameaça das forças comunistas norte-coreanas".