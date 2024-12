O POVO News: Ações da PM pressionam Tarcísio e Derrite; Mercado avalia Lula e Haddad

Confira os destaques desta quarta-feira,4. / Crédito: O POVO

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 4. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o programa aborda o afastamento de PMs por jogarem homem de uma ponte, na cidade de São Paulo e ainda a reção do Congresso a decisão de Flávio Dino sibre a volta das emendas parlamentares. Assista ao vivo:

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) é pressionado sobre as ações de policiais militares, que foram destaques nos noticiários no início desta semana e se é irá demitir o secretário de segurança do Estado, Guilherme Derrite.