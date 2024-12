Lula saberá operar na política aumento da extrema direita no País e mundo, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 4, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um político muito habilidoso e saberá construir consenso para a eleição de 2026, inclusive com o Centrão, além de estar preparado para enfrentar o avanço da extrema direita no Brasil e no mundo. As declarações foram feitas durante o Fórum Jota - o Brasil em 10 anos, realizado em Brasília.

"Eu vejo ali uma pessoa com grande habilidade política, grande capacidade de diálogo, respeita a divergência, é uma pessoa que sabe construir projetos. Eu tenho muita confiança que ele vai saber operar na política e eu vejo nele uma preocupação reiterada com o crescimento do extremismo no Brasil e no mundo. Ele fala muito disso, de que nós temos que ser mais fortes, isso não pode acontecer. Nós temos que defender a democracia", disse.