O POVO News: PMs afastados por jogarem homem de ponte; Congresso reage a decisão de Dino

A edição traz detalhes sobre o afastamento de PMs após serem flagrados arremessando um homem de uma ponte e as realções sobre emendas parlamentares autorizadas por Flávio Dino

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 3. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, o programa aborda o afastamento de PMs por jogarem homem de uma ponte, na cidade de São Paulo e ainda a reção do Congresso a decisão de Dino sibre a volta das emendas parlamentares.

Um policial militar foi flagrado arremessando um homem do alto de uma ponte na noite dessa segunda-feira, 2. O caso aconteceu na Zona Sul da cidade de São Paulo. A ação foi registrada por vídeo.

Nas imagens, é possível ver três policiais carregando uma moto, que parece ter caído no chão. Na sequência, um quarto policial é visto acompanhando um rapaz vestido de azul, segurando-o pela camisa. O homem estaria conduzindo a moto antes da abordagem.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino autorizou o retorno dos pagamentos de emendas parlamentares, com resalvas. O beneficío havia sido suspenso pelo ministro desde agosto por falta de transparência no processo de transferências às entidades beneficiadas.

Dino determinou ainda que a Controladoria Geral da União (CGU) esteja atenta aos repasses para garantir o cumprimento das regras de transparência e rastreabilidade tanto do remetente quanto ao destino da verba, produzindo relatórios já a partir da próxima semana e até 2025.