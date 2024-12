'Ninguém se importa com a opinião de Gilmar Mendes', diz Moro, após crítica do ministro do STF

O senador Sérgio Moro (União-PR) criticou nesta terça-feira, 3, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes por uma declaração do magistrado na Câmara Legislativa do Distrito Federal nesta segunda, 2. Na rede social X (antigo Twitter), o ex-juiz responsável pela Operação Lava Jato disse que "ninguém se importa com a opinião" do ministro. Nesta segunda-feira, Gilmar Mendes recebeu o título de Cidadão Honorário de Brasília na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Durante seu discurso, o ministro relembrou quando Curitiba sediou em, 1978, um congresso da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) sobre alternativas ao modelo autoritário da ditadura militar, abrindo caminho para a Lei da Anistia. "Não é a Curitiba que ficou mal-afamada por conta desses episódios de Moro e companhia", disse.

O ex-juiz rebateu a declaração do ministro do STF. "Amamos Curitiba e o Paraná e ninguém se importa com a opinião de Gilmar Mendes sobre nossa terra", disse Moro, em resposta no X.