Lula se reúne hoje com CEO da Neoenergia e participa de cerimônia da Nova Indústria Brasil

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem reunião nesta terça-feira, 3, com o presidente-executivo da Iberdrola, Ignacio Galán, e o CEO da Neoenergia, Eduardo Capelastegui, no Palácio do Planalto. Após o encontro, Lula participará de cerimônia da Nova Indústria Brasil voltado para cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais.

De acordo com a agenda da presidência, a reunião com o presidente-executivo da Iberdrola e o CEO da Neoenergia será às 10 horas no Palácio do Planalto. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também estará no encontro.