Glesi Hoffmann critica vídeo da Marinha que tem fuzileiro sósia de Haddad: 'Grave erro'

A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidente nacional do PT, classificou a peça publicitária em que a Marinha questiona se há privilégios na Força como "grave erro". A publicidade divulgada nas redes sociais da Marinha no domingo, 1º, intercala cenas de atividades militares com sequências de pessoas em momentos de lazer. "Privilégios? Vem para a Marinha!", diz uma militar ao fim do vídeo.

A peça exibe um texto pelo Dia do Marinheiro, celebrado em 13 de dezembro. A divulgação do material coincide com as discussões no governo federal sobre o ajuste dos gastos e das contas públicas. "Ninguém duvida que o serviço militar exige esforço e sacrifícios pessoais, especialmente da tropa que se arrisca nos treinamentos e faz o serviço pesado. Isso não faz dos militares cidadãos mais merecedores de respeito do que a população civil, que trabalha duro", disse a petista.