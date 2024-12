O POVO News: Dino libera emendas; Moraes autoriza transferencia de "kids pretos"

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 2. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o programa aborda a autorização de emendas parlamentares pelo ministro Flávio Dino e a transferências de dois presos na operação Contragolpe para Brasília.

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, autorizou o retorno dos pagamentos de emendas parlamentares, com resalvas. O beneficío havia sido suspenso pelo ministro desde agosto por falta de transparência no processo de transferências às entidades beneficiadas.