O POVO News: As reações ao pacote fiscal de Haddad; Lula se reúne com Tarcísio e Nunes

Confira os destaques da edição desta sexta-feira,29. / Crédito: O POVO

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 29. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o programa aborda a repercussão do novo pacote fiscal, anunciado pelo ministro da fazenda Fernando Haddad. Além disso, trará detalhes sobre o encontro do presidente Lula com o governador do estado de São Paulo. Assista ao vivo:

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou na última quarta-feira,27, o programa de isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. A iniciativa é uma promessa de campanha reiterada diversas vezes pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.