Ativistas do Nordeste se reúnem em Pernambuco para discutir justiça climática e políticas públicas

Ativistas do Nordeste se reúnem para discutir Justiça Climática e Políticas Públicas / Crédito: Agência de Notícias das Favelas

Ativistas dos nove estados nordestinos estão reunidos em Olinda, Pernambuco, para discutir justiça climática e políticas públicas para cidades sustentáveis. O evento acontece entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro debatendo temas relevantes para o eixo de Cidades Sustentáveis e Resilientes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Participam do encontro ativistas, comunicadores periféricos, ribeirinhos e indígenas debatendo cidades sustentáveis com a finalidade de fiscalizar e democratizar o acesso à informação do eixo de cidades sustentáveis do PAC.

Um dos objetivos do evento é discutir politicamente sobre a pauta socioambiental e fortalecer o controle social no enfrentamento aos desafios climáticos potencializados pelas mudanças climáticas.