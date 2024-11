Alckmin pede união para defesa do "estado democrático" em ato virtual com 16 partidos

Vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin (PSB) participou de ato remoto em defesa da democracia nessa quinta-feira, 28. Na ocasião, o ministro defendeu a necessidade de estar atento e unido em prol do sistema democrático.

O ato ocorreu em transmissão ao vivo e em meio à divulgação de uma suposta trama golpista investigada pela Polícia Federal (PF) e que resultou no indiciamento de 37 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), além de ex-ministros e ex-militares. Na lista dos indiciados constam dois cearenses: os generais Estevam Theóphilo Gaspar de Oliveira e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira.

Nas redes sociais oficiais do movimento, o perfil informa que a convocação para o ato foi realizada “em razão da gravidade dos fatos que se tornaram públicos na última semana, atentando contra o Estado Democrático de Direito e à vida de autoridades da República, resultando em prisões e indiciamentos”.

Alckmin foi alvo de um suposto plano de assassinato, assim como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF), conforme aponta o inquérito realizado pela PF que detalha a trama em mais de 800 páginas.

Encontro pela Democracia

O encontrou contou com 16 partidos, incluindo lideranças do MDB, PSDB, Psol e PT. Essa foi a 11ª edição do ato público e trouxe como temática discussões “Em defesa da Democracia, da Justiça e das Instituições - Em solidariedade às autoridades da República”.

O movimento “Direitos Já! - Fórum pela Democracia” foi lançado em 2019, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com o objetivo de ampliar a frente de oposição ao ex-presidente Jair Bolsonaro.