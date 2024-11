Adversários de Lula, Tarcísio e Nunes falam em parcerias com o Planalto

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), adversários do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, falaram nesta sexta-feira, 29, em solenidade no Palácio do Planalto sobre parcerias com o governo federal. Eles discursaram em solenidade para anunciar recurso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para obras em São Paulo.

Tarcísio de Freitas disse que o financiamento das obras é um passo importante e disse que a parceria vinda do governo federal é fundamental.